David Faitelson ruega a Selección Mexicana ir por José Mourinho

Este marte, luego de una entrevista de José Mourinho con el periodista Fabrizio Romano, los rumores en torno a una llegada del entrenador luso a la Selección Mexicana se dispararon por completo, luego de que el mismo director técnico aceptara que se encuentra listo para volver a dirigir, y habló de tomar un papel internacional.

Mourinho, que fue despedido del banquillo de la Roma esta misma temporada, aseguró que: "Me encanta trabajar y estoy listo, pero no quiero tomar una mala decisión, y no aceptaré cualquier cosa. Entrenar una selección es un objetivo para mí. Quizás justo antes del Mundial, de la Eurocopa o de la Copa América, de la Copa de África... podría, sí. ¡Pero esperar dos años para eso, no lo sé!".

Ante estas declaraciones, y tras el mal momento que atraviesa la Selección Mexicana, que cayó en la Final de Nations League de Concacaf ante Estados Unidos, las alarmas sobre una posible llegada de 'Mou' saltaron, algo que David Faitelson ha pedido lograr a Juan Carlos Rodríguez.

El periodista de TUDN expresó que desde el seno del Tri ya deberían estar pensando en la estrategia para contratar a Mourinho como nuevo entrenador mexicano.

"Espero que Juan Carlos Rodríguez esté formado en este momento tomando un avión para ir a hablar con Mourinho; claro que sería una oportunidad maravillosa. No sé si sea la solución, pero me gustaría probarlo, ver si es la solución, es un entrenador de otro tipo de dimensión", declaró Faitelson en Línea de 4.