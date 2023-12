Diego Lainez ha recibido una buena cantidad de críticas y burlas, sobre todo de americanistas, luego de que junto a los Tigres cayeran en la final de la Liga MX el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.

Lee también Álvaro Fidalgo pudo regresar al futbol de Europa, pero prefirió quedarse en América para ser campeón

Los universitarios no pudieron derrotar a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula y eso permitió que los de Coapa festejaran en casa el título 14 en su historia.

Fue en una publicación en Instagram que hizo el apodado 'Factor' en la que el usuario Markitossgt20 le escribió: "No pueden con su ex equipo dieguito ya cálmate por favor no que ibas a ser campeón con el tigres en el azteca mejor más calladito (sic)".

El de Tigres no se guardó nada y respondió tajantemente: "ya fui campeón, en un año, bueno, tres veces* , tranquilo".