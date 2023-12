¿Dinenno se despidió de Pumas? Salió entre lágrimas de instalaciones auriazules

Juan Ignacio Dinenno se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la plantilla de Pumas desde su llegada, respondiendo con goles en momentos importantes como la Semifinal ante Cruz Azul en la remontada histórica de 4-0.

Ahora, el futuro del atacante argentino se encuentra en modo incierto, luego de que Dinenno dejara en el aire su continuidad tras su salida este lunes de las instalaciones del club universitario.

Lee también Pumas fue eliminado y el Bofo Bautista aprovechó para burlarse del Chino Huerta

¿Qué dijo Dinenno sobre su futuro en Pumas?

Dinenno primero expresó su inconformidad y dolor por la eliminación de este domingo ante Tigres en las Semifinales del Apertura 2023.

"(Sobre la eliminación) golpeado, obviamente. No era lo que pretendíamos, teníamos un sueño, una esperanza. Creo que por detalles no pudimos conseguir una nueva final. Nos quedó la sensación de que lo podíamos haber hecho. (Sobre seguir en el club) es muy difícil, la verdad. En este momento prefiero no hacer comentarios. Yo estoy donde quiero estar. Tengo un apego emocional muy grande con este club, pero esto es futbol", expresó Dinenno.

El delantero, que anteriormente fue vinculado con Cruz Azul, fue el único jugador de Pumas que decidió hablar con los medios de comunicación, tras romper filas de cara al Clausura 2024.