El futuro de Alexis Vega parece estar muy lejos de Chivas, pues luego de sus escándalos por indisciplina, el conjunto rojiblanco le buscaría acomodo en otro equipo y su destino podría estar en Cruz Azul.

Ante esta posibilidad, Emanuel el ‘Tito’ Villa, exjugador de la Máquina, mostró su inconformidad e incluso estalló contra el todavía futbolista del Rebaño, a quien señaló de ‘sobrevalorado’.

Leer también Alexis Vega podría tener su futuro en el futbol de Europa

“Es uno de los futbolistas más sobrevalorados que tiene la Liga y soy sincero con lo que digo. Es un buen futbolista, tiene condiciones, de eso no hay duda. Me gustaría que él pudiera transferir al terreno de juego todo ese peligro que genera”, dijo en entrevista con Caliente TV.

A pesar de todo, aseguró que de llegar al conjunto celeste, espera que brille y muestre su verdadero potencial.

“Yo entiendo que la apuesta sea el poder recuperarlo porque hace rato que lo quieren recuperar y ojalá pueda. Si es que llega ojalá pueda Anselmi, Iván Alonso, lo único que pido es que no me contagie a Antuna en las indisciplinas. Que no llegue a mover el avispero”, aseguró.

Leer también Fernando Gago rechazó partido de pretemporada de Chivas ante un equipo de la Liga de Expansión