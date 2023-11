¿En Selección Mexicana sí imponen jugadores? Miguel Ponce confirma testimonio del 'Tuca' Ferretti

Muchas son las críticas de la afición mexicana sobre el llamado de algunos jugadores a la selección nacional de México, haciendo alusión a supuestas imposiciones comerciales o televisivas para que los futbolistas participen obligatoriamente con el Tri.

Días atrás, en Futbol Picante, Ricardo Ferretti dio a entender que estas suposiciones tienen algo de verdad, con llamado de futbolistas sobre la opinión del técnico nacional para que su escuadra funcione a su modo. Ante una pregunta directa de Rafael Puente preguntando si en el Tri le habían impuesto jugadores, Tuca contestó: "en la Selección (Mexicana) sí, tenía que llevar ciertos jugadores".

Lee también Julián Quiñones debutó con la Selección Mexicana ante Honduras

¿Qué dijo Miguel Ponce sobre jugadores impuestos en Selección Mexicana?

Tras las palabras de 'Tuca' Ferretti, Miguel Ponce, exfutbolista de Chivas, Toluca, Necaxa y del Tri, durante una invitación a un podcast, confirmó lo que dijo el exdirector técnico de Tigres, Pumas, Cruz Azul y el propio Tricolor.

A la pregunta sobre lo que sucede con los jugadores jóvenes que ganan torneos internacionales o tienen éxito en categorías menores, Ponce fue tajante: "Una, es dejar de imponer jugadores. Claro (que existen las 'vacas sagradas'). O sea, a un entrenador, si lo pones 'déjame hacer el trabajo, déjame meter los jugadores, déjame que yo la cague. No me impongas jugadores, porque a lo mejor no entra en mi esquema de juego. Pero una vez que me lo impones y me dices que lo tengo que meter de titular, me estás rompiendo mi esquema y mi manera de jugar".

Inmediatamente, Ponce fue preguntado sobre quiénes imponen a los jugadores, a lo que el exfutbolista campeón olímpico expresó: "Las televisoras. Los dueños, las televisoras".