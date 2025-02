Exfutbolista asegura que a Javier Hernández lo “traicionó” el ego; este sería el problema de “Chicharito” en Chivas

En su regreso a Chivas, uno de los problemas que ha limitado a Javier "Chicharito" Hernández es el ego. Así lo aseguró la exfutbolista de las "Rayadas" de Monterrey, Desirée Monsiváis, quien en el presente es conductora de la cadena ESPN.

Para Monsiváis, la trayectoria que —a través de los años— ha construido el jugador rojiblanco le "nubló" la visión, por lo que debe aterrizar y poner los pies en la tierra.

Más que una crítica, lo enunció como un consejo para Hernández, ya que ella vivió una situación similar como goleadora.

"Me pasó algo similar. Tú crees que, con lo que haces en el pasado, tienes muchos goles. Sí, hay un momento en el que el ego te traiciona. Incluso, tienes que pensar en la gente que está alrededor de ti, para decir: ¿Sabes qué? Si me subo a un ladrillo y me estoy mareando, por favor bájame, habla conmigo, y llévame de la mano", platicó para los micrófonos de ESPN.

En este proceso, la exfutbolista también resaltó la importancia de que se le dé un seguimiento psicológico a "Chicharito". Especialmente, por la presunta y creciente tensión que nació entre él y Alan Pulido, donde podría sentirse desplazado, ya que no ha dado los resultados esperados. Ni por él, ni por la afición.

"Quiero pensar que en Chivas existe un departamento de psicología y de seguimiento a lo que está pasando como persona 'Chicharito' porque es un respetable del futbol mexicano, pero el hecho de que le traigan a otra competencia, a otro jugador más que no estaba presupuestado en el caso de Pulido es porque tiene cero gol, ese es un impacto en el ego totalmente", finalizó Monsiváis.

Desde que, hace un año, Javier Hernández regresó a Chivas, sólo ha anotado contra la "Franja" de Puebla. Un tanto que se dio en el Clausura 2024.

¿Cuándo será el próximo partido de Chivas?

Como parte de la Champions Cup, el "Rebaño Sagrado" recibirá a Cibao en el Estadio Akron.

Miércoles, 12 de enero

Chivas vs Cibao | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Tubi.