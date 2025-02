El fichaje de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey ha causado mucho revuelo, incluso en los medios ha tomado mucha fuerza cómo le hizo el equipo regiomontano para contratar el defensa español. Quien ha levantado más polémica ante la llegada de Ramos fue el periodista de TUDN, David Faitelson, asegurando que las Águilas del América lo buscaron primero y fue en dos ocasiones.

Durante el programa del comunicador, Faitelson sin Censura, el periodista resaltó que Sergio Ramos fue tentado por las Águilas, quienes tenían la intención de contratarlo durante el verano del 2024, pero al no conseguirlo decidieron guardar silencio.

¿Cuál fue la respuesta del América a David Faitelson?

Finalmente, el equipo tricampeón decidió desmentir al comunicador. El encargado de hacerlo fue Carlos Reinoso durante el programa de TUDN, Línea de 4. Reinoso es considerado como uno de los máximos emblemas del americanismo e incluso también dio detalles de una charla que tuvo con Santiago Baños, presidente del club.

En esa platica, hablaron sobre el supuesto interés de tener a Sergio Ramos. A lo cual el directivo le respondió con un NO, y le mandó un mensaje a Faitelson.

“Hoy tuve el placer de platicar con Santiago Baños y me dice textual que Faitelson no venda humo. Y que hace seis meses le hablaron para ofrecerle a Ramos y él (Baños) dijo que no, porque América tiene muchos centrales y jóvenes mexicanos que son de lo mejor que tiene este país. América nunca habló con Ramos”, detalló.

El chileno destacó que en esta plática América nunca buscó al defensa español, sino que el representante del jugador fue quien lo hizo.

Tras las declaraciones de Reinoso, David le respondió a Baños; “el América mueve sus hilos y sus jilgueros para negar que hayan ido por Sergio Ramos. Me gustaría que el señor Baños se lo dijera en su cara al representante del futbolista español. No fueron una vez, fueron dos”.