El equipo de la Máquina Celeste del Cruz Azul es considerado como uno de los equipos grandes dentro de la Liga MX, actualmente tienen nueve campeonatos y en este Clausura 2025 tiene la encomienda de conseguir el décimo título. Dentro de la historia del club, también han contado con delanteros de renombre, uno de ellos fue Carlos Hermosillo, que en esta actualidad se mantiene como máximo delantero.

El exdelantero cuando juagaba para la Máquina consiguió la cantidad de 168 goles, además logró levantar el título del Invierno 97, después de conseguir el campeonato su futuro era juagar para otro de los llamados grandes, las Chivas del Guadalajara.

¿Cómo fue la oferta que Chivas presentó por Carlos Hermosillo?

Carlos destacó que su llegada al Rebaño era inminente; sin embargo, acuso a Billy Álvarez de frenar el traspaso pese a que él le dio un campeonato.

Cuando se obtuvo el título del 97 llegó una oferta de Chivas en donde tendría un sueldo tres veces más de lo que ganaba en Cruz Azul, equipo al cual ya tenía planeado dejar.

Carlos Hermosillo tundió a sus compañeros de FOX Sports: “Estudien para que entiendan” / FOTO: Imago7

Hermosillo en compañía de su padre fue hablar con Billy Álvarez para hablar sobre su salida; “yo pude haber llegado a Chivas, pero Billy Álvarez no me dejó. Cuando nosotros fuimos campeones a mi me llevaron a Guadalajara y el señor Martínez Garza me hizo una oferta tres veces mayor de lo que yo ganaba. Yo me fui a ver a Billy Álvarez a Cuernavaca, todavía vivía su esposa, fui con mi papá y le dije, ‘déjame salir’”, expresó.

El viaje fue en vano pues recibió la negativa de salir, además señaló que antes era muy complicado que un jugador saliera, pues ante los jugadores eran tratados como esclavos y estaban atados con un equipo.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul / FOTO: Especial

“Anteriormente era como hoy, éramos esclavos, si un club no te dejaba salir no te ibas. Ese fue el primer acercamiento con el Guadalajara”, expresó.

Cuando salió de Cruz Azul llegó a los Rayos del Necaxa, donde fue campeón, posteriormente se fue al LA Galaxy, regresó a México con el Atlante y en el 2001, finalmente se convirtió del Guadalajara.