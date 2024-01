Alexis Vega estaba llamado a ser una de las figuras a futuro en el futbol mexicano, ya que desde su debut en Toluca mostró muchas condiciones con el balón. Cuando llegó a Chivas, muchos pensaban que sólo sería el trampolín para brincar a Europa…

No obstante, todas esas expectativas se vinieron abajo, ya que los excesos e indisciplinas comenzaron a ser una constante en su vida, a tal punto de que hoy está totalmente borrado del Rebaño y su futuro no pinta nada prometedor.

¿Alexis Vega rompía el vestidor de Chivas?

Es bien sabido de la poca disciplina que ha demostrado Alexis Vega en las Chivas. Sin embargo, esta vez de primera mano un excompañero del jugador reveló que nunca ha tenido un compromiso real por destacar, aunado a que su desinterés generaba problemas en el vestidor.

“Él (Alexis) siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos, le da igual si está o no está, y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo, todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan”, dijo Miguel Ponce a TUDN.

🚨Alexis no entrena con ⁦@Chivas⁩ 🚨



El aún jugador rojiblanco arriba a Verde Valle tras el entrenamiento del primer equipo. Vega trabaja por separado por decisión del club al no querer renovar su contrato o aceptar una venta. pic.twitter.com/c7xQDJ6uN4 — quiero tv (@quierotv_gdl) January 9, 2024

¿Qué cree que le falta a Alexis Vega?

Por otra parte, el Pocho reveló que otro de los aspectos en los que jamás ha puesto cuidado Alexis Vega es en su peso, por lo que considera que le ha faltado mucho profesionalismo para poder ser ese jugador que prometía mucho.

“A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea", finalizó.