Argentinos reventaron a Fernando Gago y hasta lo apodaron Pinocho por dejar a Chivas

Pese a que Fernando Gago quedó desvinculado de Chivas la semana pasada, se sigue hablando del entrenador argentino, quien ahora comanda a Boca Juniors, pese a que se cansó de asegurar que no tuvo contacto con dicho club.

En la Liga MX, el estratega sudamericano perdió toda credibilidad, por lo que ha sido severamente criticado por mentirle a la prensa y afición. Los insultos y cuestionamientos incrementaron recién que se volvió la noticia de la condición deplorable en la que dejó la casa que rentaba en Guadalajara.

¿Qué apodo le pudieron en Argentina a Fernando Gago?

Fernando Gago ha generado muchas expectativas entre los aficionados de Boca Juniors, ya que lo ven como el salvador del proyecto de cara al Mundial de Clubes del próximo año y su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

Sin embargo, parece que no todos están muy contentos por cómo manejó la situación el ahora entrenador Xeneize. Durante el podcast Var de Copas, uno de los comentaristas despotricó contra Gago, ya que demostró que no tenía ética y le pudo un nuevo apodo: Pinocho.

“¿Saben lo que hacen Boca y Gago? Saquemos que hay una cláusula ¿Te cuesta tanto cumplir un contrato? O sea, la ética no interesa para vos, yo soy fanático de Gago, me gustan las cosas buenas y yo en lugar de Gago no hago lo que hace Gago.

“Faltan dos meses (para terminar contrato con Chivas), o sea déjate de embromar. Yo soy fanático de Gago y me encanta cómo ve el futbol como técnico. ¿Cómo le dicen a Gago? ¿Pintita? Bueno, pues yo le cambio el sobrenombre, hoy para mí es Pinocho porque él dijo que no le llamó nadie y yo no le creo”, dijo un molesto Osvaldo Armiento.

Por otra parte, fue tajante al asegurar que Fernando Gago le mintió a Chivas en todo momento cuando dijo que no tuvo charlas con Boca Juniors, dejando claro que es un malagradecido con un equipo que le abrió las puertas cuando no tenía trabajo.

“Para mí es Pinocho, para mí. Supuestamente le marcan y a los dos días decide venir a Boca. Sé sincero en la vida y compórtate bien con un equipo que te brindó y de dio un lugar, después saquemos cómo le fue. Pero uno tiene que ser agradecido con el equipo que te brindó, parece que a ustedes les gustan las mujeres casadas, separar familias, van a buscar siempre a buscar”, finalizó.