Las Chivas Rayadas del Guadalajara, no pudieron conseguir la victoria frente a los Rayados del Monterrey en la jornada número 10 del Apertura 2024, situación que no es muy del agrado de Fernando Gago, quien quería que su equipo llegara de la mejor manera para enfrentar en la siguiente fecha al equipo de los Rojinegros del Atlas, con eso y todo, el estratega argentino le mandó un mensaje a la afición rojiblanca al decir que el clásico Tapatío contra el Atlas, lo ganaran cueste lo que cueste.

¿Qué dijo Fernando Gago respecto al Clásico Tapatío?

Al terminar el partido en el Estadio Akron, el técnico del Guadalajara fue cuestionado sobre el Clásico Tapatío, uno de los partidos donde la afición demanda no perderlo, a lo cual respondió; “creo que los clásicos no tienen ese lado de favoritos, los clásicos no solo se juegan por nivel, sabemos la importancia que se tiene para la afición y los futbolistas tienen tenemos ese compromiso, sabemos lo que significa y que debemos de ganar”, reiteró.

Gago asegura que en el clásico Tapatío, Chivas saldrá a ganarlo. Foto: Imago7.

Para este partido contra los Zorros del Atlas, Fernando Gago no contará con Javier Hernández y con Armando González, por lo cual recurrirá de algunos jugadores que son del Tapatío, todo con el fin de no quedarse sin opciones para este juego.

“El público, la afición, lo tenemos claro, y lo que significa jugar en casa, es muy lindo y disfrutar el apoyo de la gente. El seguimiento de jugadores, lo veremos durante la semana, tenemos varios seguimientos de quien pueda estar en el primer equipo, veremos en la semana quien está a disposición”.

El equipo del Guadalajara estuvo a escasos minutos de llevarse los tres puntos frente a los Rayados, lamentablemente para los locales, una mala salida del portero, Raúl Tala Rangel condicionó el partido a un empate.

Sobre esta situación, Fernando Gago, señaló que solo fue un error del cual el portero tiene que aprender; “el futbol está hecho de errores de todos los futbolistas, a veces les cuesta un gol. No hay que olvidar que su nivel lo llevo a selección, que siga trabajando, sus compañeros y cuerpo técnico lo necesitamos”.

Lo mal que hizo ver el Tecatito a Mozo en velocidad y lo del Tala Rangel 😂 pic.twitter.com/0ctSP37Tpa — Lucho (@luisriverx) September 29, 2024

El próximo sábado 5 de octubre a las 19:00 horas, las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a los Zorros del Atlas en la fecha número 11 del Apertura 2024, la transmisión será por Amazon Prime.