La afición del América aún no perdona a Fernando Ortiz y se lo hizo saber con un estruendoso abucheo cuando fue nombrado por el sonido local.

Fracasar frente a las Chivas en las Semifinales del torneo Clausura 2024 y después anunciar su renuncia es algo que, al parecer, jamás olvidará la fanaticada azulcrema; sin embargo, el Tano sorprendió con su respuesta.

Leer también VIDEO: Afición del América no perdona a Fernando Ortiz y lo reciben con abucheos en el Azteca

"Lo he dicho, soy un agradecido con este equipo. Me dieron la oportunidad de dirigir en Primera División al equipo más grande de México", declaró el director técnico argentino.

Ortiz enfatizó que jamás será visto diciendo alguna crítica sobre las Águilas del América y todo lo que engloba al actual campeón del futbol mexicano.

"No me olvido del aprecio a esta institución, es futbol, jamás me voy a poner en contra de la afición, soy un agradecido, nunca va a salir algo negativo de mi boca respecto a esta institución”, agregó.

Ortiz estuvo al frente de los capitalinos en tres torneos (Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2023) y en todos fue eliminado en la ronda de Semifinales. Las más dolorosa, sin duda contra el Guadalajara.

Leer también Sergio Canales termina con la imbatibilidad del América en el Clausura 2024