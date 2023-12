Esta noche, América y Tigres disputarán el título del torneo Apertura 2023 en un duelo entre los dos mejores equipos del torneo, donde las probabilidades están muy emparejadas, donde André-Pierre Gignac ha expresado sus ganas por quedar nuevamente campeón.

En las últimas fechas, Gignac ha exhibido la buena relación que lleva con Javier 'Chicharito' Hernández, quien también es buen amigo de Miguel Layún, ya que ha subido streamings con el exdelantero del LA Galaxy, donde ahora dejó una frase que calienta la Final de este torneo.

Mientras 'Chicharito' y Oribe Peralta deseaban todo lo mejor a Miguel Layún por su último partido como jugador profesional, Gignac contestó con un duro mensaje para el defensor del América. "Qué chingón sería (que Layún se retire como campeón)", expresó Oribe.

"¿Cuál chingón, hermano? No se va a dar (el título de América), no manches. Yo no lo puedo pensar, que lo piense él está bien. Perdón, Miguel, pero para mí, que te vayas por la puerta de atrás. Tuviste una carrera increíble, jugaste en Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato", respondió enfáticamente Gignac.

La advertencia de Gignac a Layún hace unas semanas pic.twitter.com/1UKvmRIOG0 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 17, 2023

Lejos de la mala vibra, Gignac expresó que él intuye que Miguel se retira debido al 'Todo es culpa de Layún', movimiento que pudo afectar mentalmente al lateral del América, que prefiere retirarse en un buen nivel.