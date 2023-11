La afición del América está muy entusiasmada con el equipo de André Jardine, ya que arrollaron en la fase regular del Apertura 2023, por lo que ya ven de cerca lo que será su estrella ‘14’.

No obstante, en Cuartos de Final tendrán que superar al León, un equipo que se les suele complicar mucho en la Fiesta Grande. Pero los seguidores de las Águilas se ilusionan con cerrar con broche de oro su torneo.

Lee también Gignac se adelantó al Chicharito Hernández y confirmó su regreso a las Chivas

¿Qué dijo Gignac del América?

Durante una transmisión en internet que realizaron André-Piere Gignac, Chicharito Hernández y Oribe Peralta, comenzaron a hablar de Miguel Layún, quien se retirará al término del torneo, por lo que aseguraron que sería grandioso que lo hiciera con el título.

Sin embargo, parece que eso no le gustó al francés, ya que aseguró que el campeonato 14 de los azulcremas no se va a dar, incluso deseó que Layún se vaya con las manos vacías de los azulcremas.

“Puede ser que él (Layún) diga ‘yo me retiro en lo más alto’, puede ser que tiene la expectativa de ser campeón este torneo”, mencionó Gignac.

Por su parte, Chicharito le respondió: “Es que te imaginas, güey, si se le da”…

“¿Cuál chingón, hermano? ¡No se va a dar, no manches! Es que yo no lo puedo pensar, no, no, no, mejor para mí, perdón, Miguel, mejor que te vayas por la puerta de atrás”, reviró al atacante de los Tigres.

🦅❌ 'EL CAMPEONATO DE AMÉRICA NO SE VA A DAR'



Interesante plática entre Gignac, Chicharito y Oribe en twitch... ¡que América no se emocione! 😂



Ojito también a lo que dijo de Chicharito en Chivas: "AHORA QUE VAS A REGRESAR A CHIVAS" 👀🐐#LUP pic.twitter.com/KQRto2Hssh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 28, 2023

¿Cuándo empieza la Liguilla?

La Liguilla del futbol mexicano arranca con sus juegos de Ida de Cuartos de Final este miércoles, con los duelos de León ante América y Atlético de San Luis frente a Monterrey; para el jueves, Chivas recibe a Pumas y Tigres visitará a Puebla.