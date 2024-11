Hace dos meses, una jugada que se dio en la Liga de Expansión durante un partido entre Atlante y Dorados le dio la vuelta al mundo. Christian Bermúdez recibió una brutal barrida de Luis Ruiz Bustillos que le provocó una fractura de tibia y peroné.

El pronóstico no era nada alentador para el Hobbit Bermúdez, debido a que a sus 37 años lucía complicado que pudiera regresar a las canchas. Más de uno aseguró que este era el final de su carrera.

¿Cómo va la rehabilitación del Hobbit Bermúdez?

Muchos han asegurado que será difícil que el Hobbit Bermúdez pueda regresar a las canchas de futbol luego de su grave lesión. Sin embargo, el futbolista de los Potros de Hierro ha mostrado mucha resiliencia.

El mediocampista no se ha cansado de señalar que todavía tiene mucho que dar en el futbol, por lo que está trabajando duro para que todos sus detractores queden sorprendidos cuando llegue su momento de brillar de nuevo con su equipo.

Es por ello que Christian Bermúdez ha estado mostrando en sus redes sociales los avances de su recuperación. Primero mostró un video donde está dominando una pelota, dejando claro que ya tiene más movilidad en su pierna derecha.

Luis Ruiz Bustillos le propinó esta brutal lesión al Hobbit Bermúdez. Foto: Especial

En otras publicaciones se le ve de nuevo enfundado en la ropa de entrenamiento del Atlante, realizando varios ejercicios en la cancha, todo supervisado por el fisioterapeuta de los azulgranas, Sergio Iván Rojas Álvarez.

"Felices dos meses a mí. No hay tiempo para detenerme, hay motivación y disciplina para seguir. No dejes que nadie te diga que no puedes, es tu propio desafío de vida, gracias por sus mensajes. El camino aún es largo, pero viene acompañado de una gran recompensa", compartió el Hobbit Bermúdez.

Pese a la gravedad de su lesión, se estima que Christian Bermúdez esté en recuperación aproximadamente por seis meses, por lo que podría reaparecer a la mitad del siguiente torneo de la Liga de Expansión.