Consternación completa ha generado Christian 'Hobbit' Bermúdez luego de unas declaraciones que ha ofrecido en una entrevista con la gente de prensa del Atlante, equipo en el que milita, ya que ha expresado que la meditación ha cambiado su vida, que incluso le ha llevado a conocer otras facetas de él.

En la entrevista, reveló un par de momentos que ha vivido o que ha descubierto de él mismo, donde se halló viajando a través del agua a pesar de no saber nadar o de asegurar que tuvo otra vida, de la cual incluso conoce su muerte.

¿Qué dijo el Hobbit Bermúdez de su otra vida?

"Teníamos un grupo de algunos jugadores, como cuatro o cinco jugadores, quedamos en una meditación. Nuestra vida es un ajetreo y a veces cuando uno tiene esa tranquilidad, no sabe estar tranquilo. Yo he tenido sueños lúcidos, he visto estructuras en el mar, fuera del mar.

Lo que me pasó una vez en un avión, sin tener qué leer o qué escuchar, simplemente cerré los ojos donde estaba al fondo del mar, y en eso empezaba a avanzar. Yo iba en un delfín. A mí me da miedo el agua, no sé nadar, yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida, yo morí ahogado junto con mi mamá en ese momento.

Tengo tatuajes de los seres que yo he visto, nada más que ellos viven en otro planeta, viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven adentro de sus planetas. Nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé que hay vida en otro planeta", expresó Bermúdez.

“Yo me morí en la destrucción de la Atlantida” JAJAJAJAJA pinche Hobbit anda pegándole al DMT, urge un doping. pic.twitter.com/5LAmXn3tSc — El Rey (@MrReyKing) April 16, 2024

El 'Hobbit', que fue jugador de Atlante, América, Querétaro, Chiapas, Puebla, Cafetaleros y actualmente milita en la Expansión MX jugando para el equipo con el que nació como jugador profesional, tiene 36 años de edad. En su palmarés lucen dos títulos de Liga MX, uno de Expansión y dos de Ascenso MX, además de una Liga de Campeones de Concacaf.