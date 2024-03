El entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, salió al paso de los rumores que apuntaban a un posible conato de bronca con el defensor de Chivas, Alan Mozo, que no ha sido incluido en la lista de 60 jugadores para la convocatoria de la Nations League.

El próximo 21 de marzo, México se enfrentará a Panamá en las Semifinales de la Nations League, torneo que este año cumple su tercera edición y que el combinado tricolor buscará ganarlo por primera vez, luego de que Estados Unidos se coronara en las dos ediciones anteriores; sin embargo, lo hará sin Alan Mozo.

El defensor de Chivas, que actualmente vive un gran momento y que en ocasiones anteriores ya ha experimentado lo que es representar a México, fue descartado por Jaime Lozano, en medio de especulaciones sobre un posible tema personal, donde se aseguraba que el propio lateral derecho había retado a los golpes a Jimmy.

¿Qué dijo Jaime Lozano de Alan Mozo y Selección Mexicana?

El seleccionador, posterior a explicar que México buscará saldar la cuenta pendiente de ganar el torneo, pese a que Estados Unidos hoy es el mayor protagonista de la Concacaf, habló del tema Mozo.

"Alan Mozo es un jugador que a mí me gusta, se lo he dicho a él personalmente. Es de los pocos jugadores que te pueden contagiar a un estadio, no te digo a los compañeros, por su agresión, su garra. Salimos del mismo equipo. Con Alan tengo una buena relación y sobre todo, creo que es un jugador que ha ido creciendo y es de los mejores jugadores en ataque como lateral", expresó 'Jimmy'.

¿Cuándo habría sido el conflicto entre Mozo y Jaime Lozano?

Rumores apuntaban a que el lateral de Chivas tuvo un arranque de ira luego de no ser incluido en la lista de jugadores para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que el entrenador de Selección Mexicana en ese momento, Gerardo Martino, en conjunto con Lozano, decidieron vetarlo.