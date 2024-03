Jorge Campos y Luis García se han convertido en dos de los jugadores más importantes en la historia del futbol mexicano. El exguardameta, que también podía jugar como delantero, marcó una época en el balompié nacional e internacional por sus grandes dotes físicos, mientras que el 'Doctor', jugó en Europa y fue mundialista. Además, en la televisión, junto a Christian Martinoli y compañía, han marcado una época.

Sin embargo, cuando los dos exjugadores de Pumas y de Selección Mexicana rememoran su pasado como compañeros, ambos demuestran que además de una gran amistad, había una fuerte, pero sana, competencia, y ahora han exhibido que Jorge Campos era tan buen delantero como Luis García, pese a que el de Acapulco es más reconocido como portero.

Lee también Zague se calentó con Martinoli... ¡Le mentó la madre y lo amenazó por tirar playera del América!

Ambos exjugadores recordaron la temporada 1988-1989, cuando García tenía 20 años y Jorge Campos 22, un año antes de que Luis García se convirtiera en campeón goleador del futbol mexicano.

"El señor Bernardo (Barranco) lo mandan a los Juegos Olímpicos y el 'Doctor' empieza a hablar con Mejía Barón: 'méteme de delantero, méteme de delantero, deja a Campos'. Él era suplente, entonces, como él era suplente, a mí me mandan a la portería. ¿Y quién entra? El suplente. ¿Por qué fue campeón de goleo? ('Porque cediste el protagonismo', confirmó Martinoli). Gracias. (La temporada que Campos era delantero) él metió 11 y yo 14. Patiño era extremo derecho, no tenía gol. Y no tiraba penales, eh", explicó Campos.

Además, García, que se sintió molestado, explicó que "Yo era el segundo goleador del equipo. Éste era el primero (Campos), yo el segundo. O sea, en 38 partidos 14 goles, así así (moviendo la mano de más o menos)".