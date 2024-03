Este miércoles, las Chivas Rayadas del Guadalajara inauguran serie de Octavos de Final de Copa de Campeones de la Concacaf ante su odiado rival, el América, en el Estadio Akron, donde tendrá la oportunidad de eliminar al actual campeón de Liga MX y seguir en el camino rumbo al Mundial de Clubes; sin embargo, Aldo Farías no lo ve muy claro, y se burló de ello.

En la mesa de Línea de 4, el periodista regiomontano de TUDN, conocido por ser fiel seguidor de Tigres, aprovechó para hacer un comentario sarcástico sobre Chivas, hablando de la cantidad de campeonatos que suma el Rebaño en los últimos tiempos en el futbol mexicano, así como el poderío comparado con otros equipos.

Faitelson asegura que Chivas salva el semestre eliminando a América de Concachampions

El debate comenzó con una polémica declaración de David Faitelson, que asegura que el Rebaño salvará su semestre eliminando al América de Copa de Campeones de Concacaf, debido a la diferencia entre planteles y a que el América es el actual campeón del futbol mexicano.

"Ganarle al América, eliminarlo de la Concacaf, es el premio mayor. ¿Nunca has leído los 10 mandamientos de Chivas? Existen, he. El numero uno es: 'le ganarás al América'. Fue campeonísimo y fue un equipo muy laureado. No es precio bajo ganarle al América, es el campeón del futbol mexicano", explicó Faitelson.

¿Cómo se burló Aldo Farías de Chivas?

Ante estas declaraciones de Faitelson y en respuesta también a Damián 'Ruso' Zamogilny, que asegura que Chivas debería aspirar más a ganar títulos que a ganarle a América, Aldo Farías contestó atacando al Rebaño, mofándose de sus títulos en la última época.

"Es el precio que ellos se han dado. Han ganado una liga en 14 años, una cosa es la historia y el pasado. ¿Si estuviera en mandar representantes de México al Super Mundial de Clubes, enviarías a Chivas? Yo no. Piensas en Tigres, en Rayados", expresó Farías.