Jaime Lozano, sin rencores con La Volpe por haberlo dejado fuera del Mundial 2006

Hoy Jaime Lozano disfruta su presente, que es el de ser el entrenador de la Selección Mexicana, puesto al que llegó tras la destitución de Diego Cocca hace algunos meses.

El Jimmy primero ingresó al banquillo nacional como bombero para la Copa Oro de este año, torneo que ganó, para luego ser ratificado por la nueva dirigencia de la Federación Mexicana de Futbol, en cabezada por Juan Carlos Rodríguez, como el técnico fijo rumbo al Mundial del 2026, en el que nuestro país será sede, junto a Estados Unidos y Canadá.

Pero el pasado como futbolista de Lozano tiene un capítulo doloroso para él, como lo fue la decisión de Ricardo La Volpe de dejarlo fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo de Alemania 2006.

"Ricardo La Volpe es el que no me lleva al Mundial, no le pregunté en su momento, pero hace poco estuve en un programa con él y mi familia me decía si le iba a preguntar, pero no lo hice porque para mí no hay razones, no hay una respuesta válida", dijo el técnico ganador de bronce en Tokio 2020 en charla con La Capitana.

"Ya me afectó lo que me tenía que afectar y ahora ya soy otra persona", añadió el exfutbolista de Pumas.

Jaime Lozano festejando la Copa Oro con México / FOTO: Imago7

Para Jaime Lozano, no ir a Alemania 2006 fue el momento más difícil de su carrera

Tras asegurar que no hay rencor con Ricardo Antonio La Volpe por no haberlo incluido en la lista para el Mundial de Alemania 2006, Jaime Lozano sí reconoció que quedar fuera de la Copa del Mundo fue el momento más duro que vivió como jugador profesional.

"Sin duda fue el momento más difícil en mi vida como jugador, pues hice todo el proceso y al final me quedé fuera", apuntó.

Hoy Jaime Lozano se prepara para los cuartos de final de la Nations League ante Honduras, llave que de ganar le daría el pase a las semifinales, pero le aseguraría su boleto para la Copa América del siguiente año, que se disputará en los Estados Unidos.