Con el regreso de Raúl Jiménez y la convocatoria de Germán Berterame, la polémica sobre quién debe ser el delantero titular de la Selección Mexicana tiene un nuevo capítulo.

Por ahora, Henry Martín, Guillermo Martínez, Germán Berterame, Julián Quiñones y Santiago Giménez han sido los llamados por Javier Aguirre; sin embargo, ha entrado un nuevo nombre.

El exdelantero Jared Borgetti, en entrevista con David Faitelson, ha pedido una nueva oportunidad para Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana (52).

“Es posible, nada más que deje de lesionarse, no está retirado, es el goleador de la selección, hay que darle la oportunidad de que pueda competir. Es el máximo anotador y no lo veo descabellado, ningún nueve tiene el olfato goleador de Chicharito”, aseveró el dos veces mundialista (2002 y 2006).

Asimismo, Borgetti lamentó que faltan jugadores que hagan la diferencia en muchos ámbitos, dentro de la Selección Nacional.

“Uno de los problemas de la Selección es que no tenemos jugadores que midan 1.90, no tenemos que sean rapidísimos, no tenemos un 10 pensante como Cuauhtémoc Blanco”, declaró el segundo máximo goleador del Tricolor (46).

“La gente pide que, si vas a perder, que pongas actitud en la cancha y futbol que no tenemos, aunque lo podemos llegar a tener; somos un tipo de jugador que se adapta”, concluyó el surgido de Atlas.