Javier Aguirre hizo aún más grande su historia como entrenador en Europa, debido a que eliminó a la Real Sociedad en tanda de penaltis y metió al Mallorca a la Final de la Copa del Rey, donde espera al Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao.

No obstante, pese a su enorme paso por el balompié del Viejo Continente, el Vasco reveló que tiene todavía un pendiente en la Liga MX, el cual espera poder cumplir antes de retirarse.

¿Javier Aguirre quiere dirigir al América?

Javier Aguirre tiene una envidiable carrera en los banquillos, donde ha tenido la oportunidad de dirigir hasta al Atlético de Madrid. Sin embargo, hay otro equipo grande que espera un día pueda comandar: América.

“Por supuesto que sí, no se ha podido por diversas circunstancias, pero por supuesto que sí. Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo”, señaló en charla con MVS Deportes.

¿Ya tuvo contacto con las Águilas?

Cuando Fernando Ortiz dejó al América, el nombre Javier Aguirre sonó como uno de los principales candidatos a llegar a dicho banquillo. En palabras del estratega mexicano, negó que en algún momento haya habido acercamientos.

“Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca hablaron conmigo; nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América”, comentó.