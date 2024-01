Tigres Femenil ya debutó en el torneo Clausura 2024, y lo hizo con triunfo sobre el Atlético de San Luis en un partido que acabó 1-0, pero donde los postes y la gran actuación de la portera potosina, Nicole Buenfil, evitaron que más anotaciones cayeran para las Amazonas.

Ahora, la noticia de la jornada y de la semana es que su fichaje estrella, la española campeona del mundo, Jenni Hermoso, se integró ya a los entrenamientos con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde espera ponerse a punto para aparecer lo antes posible.

Lee también Representante de 'Chicharito' ya está en Guadalajara... ¿Se cerrará hoy el fichaje con Chivas?

Hermoso se encuentra nominada a la gala de entrega de los premios The Best donde podría ser elegida como la mejor jugadora del 2023, luego de consagrarse con la selección absoluta de España en el Mundial de Nueva Zelanda; sin embargo, todo parece indicar que la ibérica no podrá asistir, debido a los compromisos de Liga MX Femenil que tiene Tigres.

El inicio de una gran historia... Primer entrenamiento de @Jennihermoso como 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐚: 😍✅ pic.twitter.com/JPXJxUh0kP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) January 10, 2024

El siguiente encuentro de Tigres Femenil es ante Pumas, en la cancha de Ciudad Universitaria el sábado a las 12:00 del día, en un escenario donde luce complicada la aparición de Hermoso.

Además de Jenni Hermoso, otra buena noticia para las Amazonas fue el reintegro de Bianca Sierra, lateral de las felinas que se encontraba de baja desde su lesión en la rodilla derecha ante América en noviembre de 2022, y de vivir su embarazo y posterior parto.