Luego de superar a Argentina en la Semifinal, la Selección Mexicana Femenil apunta a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde parece que todo se está alineandopara que las tricolores se coronen.

Y la Tricolor no se perfila como favorito porque Chile, equipo al que se enfrentarán el viernes en el Estadio Elías Figueroa, ubicado en Valparaíso, porque no tenga nivel para que le haga frente, sino que se trata de un tema administrativo que mermará por completo a las locales.

¿Chiles se quedó sin sus porteras?

En uno de esos casos inéditos en el futbol, se dio a conocer que la selección de Chile no podrá contar con ninguna de sus dos porteras registras para la justa panamericana, ya que nadie contempló que el equipo llegaría a la Final, por lo que deben regresar con sus respectivos clubes, ya que al no ser Fecha FIFA, no están obligados a cederlas más tiempo.

Por ellos, ni Tiane Endler ni Antonia Canales podrán defender el marco ante México en el juego por el por lo que en La Roja están en jaque de qué deberán hacer para remediar la situación, ya que no registraron a más guardametas.

¿Por qué no jugarán la Final ante México?

Tiane Endler, portera del Olympique Lyon de Francia, desde la Semifinal ya sabía que no jugaría la Final, por lo que decidió retirarse de su combinado, no sin antes criticar a los encargados de administrar el futbol femenino andino.

Por su parte, Antonia Canales, quien milita en el Valencia, no recibió permiso de mantenerse en selección, por lo que de inmediato debe reportar en su escuadra, a la que no le interesó el hecho de que Chile pelea por la presea aurea en los Panamericanos que organiza.