Julián Quiñones promete entrega total con México: 'Me voy a partir la madre por mis compañeros'

El día esperado por muchos y rechazado por otros por fin llegó en la Selección Mexicana: Julián Quiñones fue convocado por Jaime Lozano y se perfila para debutar en la Concacaf Nations League ante Honduras.

El jugador de las Águilas ya se puso oficialmente bajo las órdenes del Jimmy, por lo que ha estado trabajando al parejo de sus compañeros. Ahora sólo queda la duda de cómo va a utilizar al naturalizado mexicano.

¿Qué prometió Quiñones con México?

Hay muchas expectativas alrededor de Julián Quiñones, quien durante una charla con TUDN aseguró que hará todo lo que le diga el cuerpo técnico, ya que su intención es partirse la madre por la playera de México.

“Le puedo dar a la Selección lo que el cuerpo técnico me pida, yo no le puedo dar más de ahí porque me estaría sobrellevando, esto es una selección y es lo que importa. Aportándole mucho al equipo en ataque como en defensa partiéndome la madre por mis compañeros, van a tener un compañero dentro y fuera del campo que los va a respaldar a como dé lugar”, dijo.

¿Quiñones cómo se siente con la Selección Mexicana?

Luego de tener sus primeros entrenamientos en el combinado nacional, Julián aseguró que llega con la intención de acoplarse al sistema de juego, debido a que lo único que puede hacer es aportar su talento.

“Yo me voy a acostumbrar al sistema de la Selección, no vengo a que la Selección se acostumbre a mí, yo vengo a aportar. Voy a aportar mi talento y mi voluntad para que la Selección pueda ganar partidos y esté jugando bien”, finalizó.