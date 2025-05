En la época de los 90, Cruz Azul fichó a un jugador que llegó como un desconocido y se fue como un emblema del club. Se trata de Julio Zamora, argentino que deslumbro por su regate y habilidades con el balón.

Luego de que se le perdiera la pista por varios años, trascendió que el exfutbolista atravesó por complicaciones de salud, mismas de las que logró salir adelante, aunque no todo es miel sobre hojuelas en su vida.

¿Por qué pide ayuda Julio Zamora?

Julio Zamora en 2017 sufrió un par de infartos, de los que afortunadamente logró reponerse. No obstante, para poder pagar la cuenta de los hospitales en los que estuvo tuvo que desprenderse de muchos vienes, hasta quedar en la ruina.

Actualmente tiene una repostería con su mujer, de donde sacan los recursos necesarios para poder comer y levar una vida digna. Sin embargo, el Negro Zamora aseguró que necesita ayuda, debido a que no es suficiente lo que tiene actualmente.

También recordó que cuando se supo de la noticia de su estado de salud, Billy Álvarez, quien fuera mandamás de La Máquina por muchos años, le tendió la mano, algo de lo que está muy agradecido.

"Tengo que agradecer a toda la gente que estuvo al lado mío, incluso la de México. El presidente de Cruz Azul en ese momento, Billy Álvarez, llamó a mi esposa porque nosotros tuvimos que deshacernos de todo lo material. Era mi vida o conservar lo material. Auto, la casa que tenía, los muebles, todo vendí. Pagué algo y me quedaba una deuda importante en la clínica por gastos de anestesiólogos, médicos y la internación. El presidente de Cruz Azul la llamó a Sandra (mi esposa), le pidió el número de la clínica y se hizo cargo de todo", comentó.

Julio Zamora quedó afectado económicamente luego de sufrir dos infartos. Foto: Especial

Mucho del apoyo que recibió de parte de los cementeros se debió a lo agradecido que Zamora fue con el club. Recordó que su contrato se pagaba en dólares y cuando éste se disparó, negoció para no afectar a la institución.

"Sin dudas. Creo que las cosas que ha hecho uno son valorados. Cuando fui a Cruz Azul el dólar valía tres pesos y a los seis meses pasó a nueve. Mi contrato era en dólares y se les hacía difícil. Hablé con el gerente y le dije que no había problema, que me lo pagaran a 4.50. No perdieron mucho y a partir de ahí empezó una excelente relación porque tampoco era común que un jugador hiciera eso", contó.