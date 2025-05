El comentarista deportivo Enrique Bermúdez ha estado apartado de los reflectores desde hace ya varios meses desde que se dio su salida de Televisa Univisión a mediados de septiembre de 2024. Sin embargo, para nadie es un secreto que durante muchos años su voz fue referente durante los partidos del futbol mexicano y de la Selección Nacional.

El apodado 'Perro' fue una de las cartas fuertes de Televisa para las coberturas de futbol, ya sea en México o durante las Copas del Mundo, ayudando a que el equipo de deportes de la empresa de Emilio Azcárraga superará en rating al área deportiva de TV Azteca.

Lee también Valeria Márquez tenía conexión con algunos futbolistas de la Liga MX ¿De quiénes se trata?

Esta rivalidad entre las televisoras no sólo se limitó a los registros de rating y de alcance entre los televidentes, también incluyo enemistades y desaguisados entre los colaboradores de cada empresa.

De hecho, existen varias anécdotas de roces que se llegaron a dar entre los conductores de Televisa y Azteca en diferentes escenarios donde se llegaron a encontrar y uno de los protagonistas de esos choques fue Bermúdez, quien en alguna ocasión intercambió algunas palabras subidas de tono con José Ramón Fernández.

Durante una charla con Héctor Huerta, a través de su podcast 'Los Entrevistables', el Perro recordó la ocasión en la que encaró a José Ramon Fernández y le dijo que gracias al América comía.

¿Por qué motivo le dijo a Joserra que comía gracias al América?

El Perro afirmó que nunca los dirigentes de Televisa le pidieron a sus comentaristas que 'echaran flores' al América o a la Selección Mexicana, situación que en otros lados daban por hecho y por lo cual llegaron a ser nombrados como 'Matraqueros'.

"Nunca en la vida, ni con el América, los jefes me dijeron 'tienes que apoyar a la Selección'. Tuve en Univisión un programa que fue un exitazo y me tocó estar con Faitelson y José Ramón y ambos me dijeron eso de 'matraqueros'", recordó el Perro lo que provocó su comentario hacia Fernández.

"A mi nadie me dijo nada que tengo que apoyar; sin embargo, tú, mi querido José Ramón, comiste con manteca gracias al América, si no hubiera sido por el América no hubieras comido con manteca, ni hubieras tenido todo el público que tuviste, objetivo nunca fuiste", rememoró el ex cronista de Televisa Deportes.

A pesar de los grandes piques que tuvo con el entonces líder de Azteca Deportes, Bermúdez de la Serna reconoció que en la actualidad llevan una buena relación.

"Ahora le mando un abrazo a José Ramón, me llevo muy bien con él, pero tuvimos grandes piques, fuimos adversarios y enemigos deportivos por la competencia, ahora me llevo muy bien con él", mencionó.