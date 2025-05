Nailea Vidrio es tundida por sus festejos tras el titulo de Pachuca Femenil en el Clausura 2025

El Pachuca Femenil hizo historia al coronarse como campeón de la Liga MX de su categoría por primera vez, tras derrotar al América con un marcador global de 3-2, luego de la Final de Vuelta disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Bajo el liderazgo de Charlyn Corral, las Tuzas demostraron garra y estrategia para sellar una temporada memorable, conquistando el título del Clausura 2025 y desatando la euforia entre su afición.

El encuentro, marcado por la intensidad y el talento de ambas escuadras, culminó con un festejo inolvidable para las jugadoras de Pachuca, quienes celebraron junto a miles de aficionados que coreaban su hazaña. En especial´, al día siguiente del partido en suelo pachuqueño donde hubo un recorrido en autobús para celebrar junto a sus seguidores

Sin embargo, en medio de la alegría, la jugadora Nailea Vidrio se convirtió en el centro de una controversia, especialmente por sus detractores.

¿Por qué motivo se desató lo polémica en torno a Nailea Vidrio?

Vidrio es una futbolista que fuera de la cancha tiene una fuerte presencia en las redes sociales donde compartió múltiples publicaciones en Instagram y TikTok documentando los festejos junto a sus compañeras de equipo.

Sus historias, llenas de entusiasmo, generaron reacciones mixtas. Mientras algunos aficionados compartieron y aplaudieron su alegría, otros la criticaron duramente por su escasa participación en el torneo.

"La morra lo celebra como si en realidad aportó para ganar el título que triste", “Felicidades para las que realmente dieron todo y sí jugaron, no nada más puro TikTok”, “3 minutos. No nos engañemos”, "Que se sentirá ganar un título sin jugar minutos en la cancha…??", "Cuando no haces nada en el proyecto y sacas 10", "Ami me daría vergüenza presumir algo que literalmente no gane pero que se le hace", fueron alguno de los comentarios de los usuarios en referencia a los apenas tres minutos que Vidrio jugó durante el Clausura 2025.

Con un poco mas de 900 mil seguidores en Instagram y 700 mil en TikTok, Nailea Vidrio se ha vuelto en una influencer muy querida por otro sector de aficionados del Pachuca, quienes sin importar su poca actividad en el torneo celebraron a lo grande junto con ella.

"Morros criticando cuando ellos en su vida han ganado absolutamente nada más que la aprobación de su jefecita y se empedan en la talacha y aún así pagan arbitraje!! Jajajajjaa resentidos", "Haya jugado o no es parte del plantel, el mérito del título es de todas las personas involucradas, hasta de la afición de Pachuca", "Que curioso que los que le tiran hate no llegaron ni a inferiores", fue la otra cara de la moneda.