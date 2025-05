Andrés Vaca está envuelto en una polémica con un excompañero de Televisa. Todo comenzó cuando Jorge Pietrasanta criticó a Ricardo La Volpe, argumentando que no se le entendía nada durante el partido entre Cruz Azul y América.

Luego de que se estuvieron respondiendo, el comentarista de ESPN también lanzó una indirecta a Vaca, quien no se quedó atrás y se subió al ring. Parece que los dichos de Pietrasanta no sólo le dolieron al cronista de TUDN, ya que salieron al quite sus compañeros y hasta su esposa para defenderlo.

¿Quiénes defendieron a Andrés Vaca?

Jorge Pietrasanta reventó con todo a Andrés Vaca y Ricardo La Volpe. Al primero le dijo que tenía poco talento y aprendió a narrar gracias a los videojuegos. Del argentino señaló que además de su ininteligible análisis, además deben soportar los espectadores que todo el tiempo repita la palabra “fulbo”.

Ambos le respondieron al comentarista de ESPN de manera contundente. Aunque fue la réplica de Vaca la que más controversia generó, ya que le dijo que siempre quiso su lugar y le recordó cómo se fue de Televisa.

Pietrasanta, por su parte, le recalcó que en todo este tiempo no ha sido capaz de ganarle en rating a TV Azteca. Asimismo, reveló que nadie en el medio se expresaría bien de Andrés.

David Faitelson fue uno de los integrantes de Televisa que defendió a Andrés Vaca. Foto: Especial

Ese post caló hondo no sólo en el comunicador de la televisora de Chapultepec 18, sino también en su esposa Gina Holguín y varios de sus compañeros con los que comparte micrófono en TUDN, quienes lo defendieron.

David Faitelson, Alfredo Tame y hasta el Ruso Zamogilny fueron alguno de los que usaron sus redes sociales para respaldar a Andrés Vaca de los comentarios que lanzó Jorge Pietrasanta en su contra.

“Es el mejor, además de un gran ser humano. Y será, con el tiempo, una leyenda de la crónica futbolística en México”, publicó Faitelson.

“Sólo quiero dejar claro y por escrito en este tuit que el día que me corran de Televisa no voy a andar ardido como la gran mayoría de personajes que trabajaron en la empresa y hoy están regados por ahí tirando veneno. Lo prometo, palabra de honor. #Rusismo”, sentenció Damián Zamogilny.