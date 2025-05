La discusión entre Ricardo La Volpe y Jorge Pietrasanta ya escaló a terceros. Andrés Vaca se ‘puso el saco’ tras las declaraciones del comentarista de ESPN en donde criticaba la dicción y forma de hablar del argentino.

Si bien, Pietrasanta no mencionó en ningún momento a Vaca, el cronista se tomó personal la cita que hacía mofa de quien “aprendió a narrar en el FIFA”, hecho que el integrante de TUDN ha declarado de manera abierta como parte de su gusto por su oficio.

“El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo”, respondió Vaca.

"Hey, pero sigue diciendo 'me paro de pie', todos te recordamos por eso. Ánimo", remató el cronista.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta al respecto?

Una vez más, Jorge Pietrasanta no dejó a los trabajadores de TUDN con la última palabra ensu acalorada discusión en X. Bajo el estandarte de no haber “invitado” a Andrés Vaca a la discusión, ‘Pietra’ explotó:

"¡De verdad! En lo que te has convertido ¡En vocero! Nadie te invitó a esto y el que se ríe... Yo renuncié, de no ser así no existirías. ¿Ya le ganaste una a Azteca? Investiga en el entorno y en medios qué piensan de ti, por fa", escribió Pietrasanta.