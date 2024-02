El jugador del Atlético San Luis, Jürgen Damm, arremetió en contra de futbolista de Chivas, Cade Cowell, al señalar que el estadounidense, en una ocasión, señaló que "no quería saber nada de México", además de no entender por qué la Liga MX lo registró como "formado en el país"

“Sí se me hace un poco (raro) de que se ha formado en México cuando nunca estuvo acá, no nació acá y sobre todo, lo ha dicho en entrevistas, que no tiene ninguna conexión con México. Hace poco platicando ahí con gente del futbol, me comentaron que en una ocasión lo quisieron traer y que él dijo que no quería saber nada de México", comentó en entrevista para TUDN.

Además, Damm señaló que Cowell tiene una situación diferente a la que viven los naturalizados, porque estos últimos reciben papeles, gracias a que les gusta vivir en el país, caso contrario con Cade.

"Entonces ahí yo no tengo ningún problema con los naturalizados, con los que vienen a jugar acá, pero bueno, si amas a México y eres mexicano, hay que demostrarlo en entrevistas, en tu vida diaria y en lo que dices".

¿Qué opina Jürgen Damm sobre el regreso del "hijo pródigo"?

Por otra parte, comentó que es importante el regreso de Javier Hernández al futbol mexicano.

"Lo he dicho en muchas ocasiones: junto con Rafa Márquez, Andrés Guardado y Hugo Sánchez, son los que mejor carrera tienen, impresionante lo que han hecho en Europa, en los diferentes equipos en los que han jugado y seguramente le vendrá muy bien a Chivas en ese aspecto”, cerró.