El arranque de torneo de las Chivas bajo el mando de Fernando Gago ha resultado positivo, debido a que tiene al equipo en los primeros lugares buscando un boleto directo a la Liguilla, su futbol es dinámico y por fin recuperaron a sus goleadores.

Y la ilusión crece más entre los fanáticos del Rebaño sagrado, porque apenas el sábado pasado por fin pudo debutar Javier 'Chicharito' Hernández, quien en los minutos finales del juego ante los Pumas hizo acto de presencia en la cancha del Estadio Akron.

¿Chicharito y Macías van a jugar juntos?

El sábado resultó redondo para el Guadalajara: golearon a Pumas, Chicharito Hernández jugó su primer partido en el club y José Juan Macías volvió a una convocatoria, por lo que próximamente será considerado por el entrenador rojiblanco.

Y eso ha generado que la afición de las Chivas se emocione que una posible dupla en el ataque entre Chicharito y JJ Macías, sobre todo luego de una imagen que subió uno de los canteranos a redes sociales.

José Juan publicó varias fotografías en Instagram donde se le ve entrenando a la par de Hernández Balcázar con el mensaje “¡lista la dupla matadora!”. De inmediato muchos de sus seguidores no pudieron contener la emoción de verlos en el futuro junto en la cancha.

"No me carga la foto por exceso de calidad"; "No ilusionen"; "Yo decidí creer, yo creo"; fueron algunas de las reacciones que hubo tras las imágenes.