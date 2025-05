Luis Ángel Malagón vivirá su cuarta final como portero del América. Un escenario que hace algunos años parecía lejano, pero que hoy asume con orgullo, gratitud y hambre de gloria. En el Clausura 2025, el originario de Zamora, Michoacán, está más motivado que nunca.

“Será un lindo partido. Las finales hay que vivirlas y disfrutarlas. Tenemos un gran técnico que se encarga de hacernos ver las cosas más simples”, dijo Malagón, al destacar el trabajo de André Jardine y la evolución defensiva del equipo.

Malagón no olvida el camino recorrido. “Me siento contento, agradecido con la vida y con Dios por seguir en América… Va más allá de lo futbolístico, es orgullo, deseo y éxito”, expresó con emoción, visualizando el legado que quiere dejar.

A unas horas del duelo ante Toluca, recordó lo que se vive en el vestidor. “Comentaba con Henry Martín, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo que es algo histórico… cuando tengamos hijos que en América les den la oportunidad de entrar y decir ‘mi papá hizo esto’”, compartió.

Malagón también reveló el mensaje directo de Emilio Azcárraga tras eliminar a Rayados. “Nos lo dijo después de que le ganamos a Monterrey, lo primero que dijo fue que debimos pensar en el siguiente título”, señaló.

“Quiero agradecer al staff de América, doctores, gente de prensa, kinesiólogos, jardineros y utileros… Si América es eso es gracias al señor Emilio Azcárraga y a la gente del staff”, declaró, sabiendo que el éxito también viene desde fuera de la cancha.

Sobre la final ante Toluca, no subestima a nadie. “Será un partido complicado… hay dos grandes técnicos de por medio y jugadores, colegas con los que convivo en Selección… Vamos a tratar de luchar por darle una satisfacción más a lo que representa América”.

El camino no fue sencillo, recordó una parte de su juventud cuando era jugador amateur y soñaba con ser profesional. “Eso fue hace 12 años, pasó algo de tiempo… Pasé un momento difícil donde casi pierdo a mi madre… Ver mi núcleo me picó el orgullo y me dio el deseo de querer ser exitoso”, finalizó.