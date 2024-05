Este viernes, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que sostendrá el combinado nacional frente a Bolivia, Uruguay y Brasil, así como para la Copa América, donde destaca la gran ausencia de Guillermo Ochoa, arquero histórico del tricolor.

Ante esto, uno de los que ha celebrado la ausencia del guardameta cinco veces mundialista es el exseleccionado nacional y actual analista de TV Azteca, Luis García, quien se ha pronunciado en favor de la decisión tomada por Jaime Lozano para rejuvenecer la posición del tricolor con miras a la Copa del Mundo de 2026.

Luis García se ha pronunciado en redes, asegurando que es un decisión sabia por parte de Jaime Lozano, y ha expresado una propuesta para el sucesor de Ochoa en la portería de la Selección Mexicana.

"Guillermo Ochoa no va a estar en la Copa América 2024, cuando todo mundo decía que era Guillermo Ochoa y todos los demás. Me parece que es una buena medida, no sé quién la haya tomado, si la tomó Guillermo, si la tomó Lozano, si la tomó la Federación. Me parece una buena decisión, es una posición clave. Este es un pilar que lleva mucho tiempo en la Selección Mexicana, con actuaciones muy buenas y con actuaciones tampoco tan buenas. Con éxitos muy puntuales y con tragedias monumentales", expresó García.

Además, en este sentido, habló de los relevos de Ochoa. "Por fin se le va a dar entrada a un tipo como Malagón. El tema de Julio González, que ha manifestado condiciones importantes. El que supuestamente decíamos que iba a tomar la estafeta, Carlos Acevedo, que se perdió varios años, han pasado años y perdió sitio y perdió lugar. Sería fantástico que le diera minutos a todos. Tiene cinco turnos al bat que son bravísimos. Estamos esperando que el de dos partidos tenga la misma sabiduría y sapiencia que el que lleva mil partidos".