Los aficionados de México y Argentina se han convertido en los últimos años en rivales que no se pueden ver ni en pintura. Sobre todo, luego de que ambas selecciones se toparon en el Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se impuso al Tri 2-0.

Desde ese momento se ha desatado una guerra de comentarios, memes y burlas en redes sociales, donde ya no es sólo es referente al futbol, sino todo tema es motivo de ataques entre ambas fanaticadas.

Lee también Álvaro Morales llamó "HDP" a Fernando Gago y periodistas argentinos lo defendieron

¿Por qué argentinos insultaron a Luka Romero?

Hace un par de años, México y Argentina se estuvieron peleando por una de las jóvenes promesas del futbol mundial: Luka Romero, quien nació en Durango, pero es de ascendencia argentina.

Sin embargo, pese a los intentos del Tri por convencer a Romero, éste se decantó por la Albiceleste, cuadro con el que disputó en 2023 el Mundial Sub 20 en su país, siendo toda una decepción, ya que fueron eliminados en Octavos de Final por Nigeria.

Desde ese momento, la carrera de Luka Romero fue en picada. Salió del Milan al Almería y actualmente milita en el Alavés. Argentina lo descartó para los Juegos Olímpicos de París 2024 y no ha sido llamado de nuevo con la Albiceleste.

Ese fue el motivo por el que Javier Aguirre y Rafa Márquez lo contactaron para convencerlo de jugar para México. Así lo reveló a ESPN el ‘Messi mexicano’, quien dejó latente la posibilidad de que lo vean con la playera verde.

"No (le cerraría las puertas a nadie), la verdad que no, porque uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro. Sí, estuve hablando ahí con ellos (Aguirre y Márquez), la verdad que también me pone feliz, pero pienso en estar acá con el Alavés, hacerlo lo mejor posible y después decidir”, señaló.

Luka Romero nación en Durango, por lo que es elegible para la Selección Mexicana, aunque ya haya jugado con Argentina. Foto: Especial

Las declaraciones de Luka Romero hicieron eco en Argentina, quienes no tomaron nada bien lo que dijo y lo han tachado de traidor. En redes sociales se volcaron en contra del jugador de 19 años, a quien señalan de tener mentalidad chiquitita, por lo que segur terminará jugando en la Selección Mexicana.

“Va a terminar jugando en la que le quede por descarte de las otras dos selecciones, y el descarte va a ser México"; "Mentalidad de perdedor, un argentino de verdad rechaza cualquier selección y si no lo llama de Argentina no juega en ninguna”; “Que vaya a México, mentalidad así no necesitamos. Bye!"; "Ya está, que no venga, Messi siempre estuvo seguro"; "Se va a México, es malísimo"; "Si duda, que no venga. Ni el mismísimo Messi dudó, mira si vamos a bancar a este que recién comienza", fueron algunas de las reacciones en contra de Luka Romero.