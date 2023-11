Christian Martinoli es el narrador estelar del futbol mexicano, en transmisiones de Selección Mexicana y encuentros de Liga MX, donde lo que expresa con respecto a los equipos, normalmente genera eco entre la afición, la prensa y los jugadores o directivos.

Esta semana, con el arranque de la Liguilla, el narrador de TV Azteca afirmó en el programa En Caliente, que América estaría confiado, debido a que León "no es que ande muy bien que digamos", ya que las Águilas enfrentarán a los de Nicolás Larcamón en Cuartos de Final.

Ante esto, Martinoli se atrevió a asegurar que: "(sobre los semifinalistas) Me encantaría que fuera León. ¿Si el América es eliminado no es fracaso? Es fracaso porque lo tienen ustedes encima. 'No viste cómo juega Fidalgo que es Iniesta y Xavi' Si América no es campeón sería el gran fracaso del campeonato", debido a lo realizado en temporada regular por el cuadro de André Jardine y por la inversión.

En este último sentido, Martinoli expresó que en el mismo caso se encuentra Tigres. Asegurando que si el equipo de Robert Dante Siboldi "no es campeón, por supuesto que también es un fracaso. Es un equipo que tiene muchísima plata invertida", comentó.

Zague, exjugador del América y seguidor azulcrema, coincidió con lo que Martinoli plantea, ya que para él, "Megafracaso, si no sale campeón, es un fracaso".