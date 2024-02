Carlos Hermosillo es una verdadera leyenda de Cruz Azul. El máximo anotador en la historia de La Máquina con 198 goles anotados bajo la casaca celeste, además campeón del Invierno 1997 y de la Copa México 1996-97 con el equipo de La Noria; sin embargo, se ha sincerado comentando que llegó a sentir placer por ver los malos momentos del equipo.

El exdelantero, ahora analista y comentarista de Fox Sports, ha asegurado que su paso en Cruz Azul, como jugador y ya como futbolista retirado, no fue completamente dulce, debido a que las directivas celestes llegaron a maltratarlo, lo que generó cierto rencor por el equipo, que se reflejaba al celebrar los fracasos.

¿Qué dijo Hermosillo sobre su gusto por las derrotas de Cruz Azul?

"En algún momento me dio gusto que a Cruz Azul le fuera mal, sobre todo por el trato que me dieron, pero después me arrepentí, porque no me puede dar gusto que le vaya mal al equipo al que le voy desde chavo. Era más un tema de cabeza y de ser poco objetivo", puntualizó la leyenda celeste en entrevista con W Deportes.

Ahora, Hermosillo asegura sentir gusto por el accionar de La Máquina, pese a que de inicio tenía completa confianza en la gestión de Iván Alonso como Director Deportivo y en Martín Anselmi como Director Técnico celeste.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo del Cruz Azul de Martín Anselmi?

"Nunca había visto a un Cruz Azul que jugará tan dinámico como este. Te habla del gran trabajo de Anselmi, pero sobre todo en lo físico. No sé si van a aguantar las siguientes fechas, están a un ritmo exigente y es muy difícil sostenerlo. La clave está en potenciar sus jugadores. Regresó a Charly (Rodríguez) a nivel de selección, Kevin Mier es buen arquero, está debutando jóvenes. La verdad es que están haciendo muy bien las cosas y eso me da mucho gusto. Pero no es nada más Anselmi, porque el que lo trajo es Iván Alonso", enfatizó.