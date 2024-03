Lo hecho por Luis Ángel Malagón en la ronda de Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf frente a Honduras no sorprendió a Jaime Lozano.

El arquero del América tuvo que tomar el lugar de Guillermo Ochoa, quien tuvo que salir de cambio en el juego de Ida, en Tegucigalpa, Honduras y convertirse en figura para el choque de Vuelta. Situación que no sorprendió al Jimmy por su calidad.

“Malagón no me movió el tapete porque sé lo que me puede dar y es prácticamente eso. Es un portero que me ha tocado y es uno de los dos, para mi entender, o tres, que me ha tocado ver durante el proceso olímpico que más crecimiento ha tenido", explicó el timonel del Tricolor.

Los elogios fueron demasiados para el actual arquero campeón de la Liga MX; sin embargo, dejó entrever que aún no será el meta titular de la Selección Mexicana en la actual justa de la Concacaf.

"Malagón no tiene techo. No tiene un techo porque lo he visto crecer, porque lo ha demostrado y porque tiene, me parece, las cosas muy claras. Entonces no es que me sorprendió, yo sé que con los ojos cerrados cuando Malagón esté en la portería va a responder como lo ha hecho", explicó el Jimmy.