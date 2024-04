Miguel Herrera no pudo evitar que los Xolos de Tijuana pagaran la multa por finalizar en el último lugar de la tabla de conscientes.

De esta manera, el conjunto de La Frontera tendrá que desembolsar 80 millones de pesos como castigo.

Dicha situación, generó que el Piojo y el equipo de Grupo Caliente no llegaran a un acuerdo para conformar un proyecto a largo plazo.

El decimosexto en el Clausura 2024 tras únicamente sumar 14 puntos en 17 jornadas, también provocó que Miguel y los Xolos prefirieran separar sus caminos.

De acuerdo con información de Fox Sports, el director técnico mexicano no continuará al frente del Tijuana.

Incluso, el Piojo Herrera ya se despidió de los jugadores después de la junta que sostuvo con la directiva del club que encabeza Jorge Alberto Hank.

🚨Miguel Herrera dejó de ser el entrenador de Xolos.

*️⃣Su salida se da de común acuerdo. El club ya se encuentra abocado a la búsqueda de un reemplazante. pic.twitter.com/VT7JrrLv0c — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 30, 2024

¿Qué dijo tras su salida?

Luego de que se confirmara que ya no seguiría al frente del equipo de Tijuana, el Piojo Herrera dio una entrevista a Caliente TV, donde aseguró que se iba frustrado por lo negativa que resultó su segunda etapa con el cuadro fronterizo.

"Agradecidísimo que me dieron la oportunidad. Desafortunadamente no me fue bien, esta temporada fue un desastre. Fue un fracaso, no pudimos hacer bien las cosas. El equipo no dejaba de jugar bien por lapsos grandes pero otros nos equivocábamos en tomas de decisiones, en circunstancias que a todos nos competían y desafortunadamente no logramos el objetivo", dijo.