Mucha afición estará festejando como si Chivas hubiera dado oficialmente la alta de algún refuerzo importante para el Clausura 2024, pero no. El técnico del Guadalajara, Fernando Gago, una vez que fue presentado con el grueso del equipo, le ha dado tiempo para sostener charlas personalizadas con jugadores.

Entre a quienes le ratifica el interés para continuar en el proyecto, del papel que jugarán en busca de ser protagonistas, también está el otro lado, a quienes les comunica que no continuarán en el plantel como al arquero Miguel Jiménez, a quien el director deportivo Fernando Hierro, ya le está buscando acomodo.

El Guacho no era bien visto por la afición, pero ese no es el motivo por el cual se va, no obedece la determinación a esta situación sino que a Gago le gustan arqueros con otros tipo de características, que salgan jugando con buen toque de balón, que manejen bien su área, que tengan buen dominio de juego aéreo y pues, pocas de estas las cumple el cancerbero.

Ahora la titularidad se la estarán peleando Óscar Whalley con Raúl 'Tala' Rangel, entre ellos dos está el que titular, que a fuera de ser sinceros, el traído por Hierro lleva delantera y el Eduardo 'Dragón' García, estará a la espera de una oportunidad, porque será el tercer arquero.