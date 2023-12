Las Águilas del América buscan pegar primero en la Ida de las Semifinales del Apertura 2023, frente al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

El cuadro azulcrema de André Jardine, que llega con 18 partidos invicto, realizará una modificación en el cuadro titular con el ingreso de Miguel Layún.

Kevin Álvarez volverá a ser suplente para enfrentar al cuadro potosino de Gustavo Leal, ya que no está al 100 por ciento, recordando que hace unos días tuvo una infección respiratoria que lo llevó al hospital aunado al problema de pubalgia que viene arrastrando desde hace semanas, por lo que no quieren arriesgarlo. El equipo potosino volverá a disputar una ronda de Semifinales después de 15 años de no estar en estas instancias.

Así jugaría el América contra Atlético de San Luis:

Portero ; Luis Ángel Malagón

; Luis Ángel Malagón Defensas : Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes

: Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes Medios : Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo

: Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo Delanteros: Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín