A Ignacio Rivero no le gusta vivir del recuerdo. Cada torneo busca nuevos objetivos y uno de ellos es levantar la décima en este Clausura 2024. Ser referente y un jugador importante, es otra de las misiones que tiene en Cruz Azul.

Con un semblante tranquilo, el '15' de La Máquina comentó en conferencia de prensa, que conseguir el campeonato no es tan descabellado ya que cuentan con el plantel suficiente para lograrlo.

“Lo que pasó en el 2021 ya está. No quiero vivir del recuerdo, ya está, se ganó, pasar de página. Me visualizo con la décima, lo pienso lograr, hay plantel para conseguirlo pero es todo un proceso, hay que tener paciencia. Esa palabra en el futbol a veces es muy jodida, por el tema de los resultados que no nos acompañen, todo puede cambiar. Creo en lo que estamos haciendo día a día y confío en lo que estamos haciendo”.

El arrancar con una derrota, no les preocupa, ya que el certamen apenas va comenzando y así como comenzaron con el pie izquierdo en este 2024, pasó lo mismo en el 2021 cuando festejaron el título.

"El sentido es como lo dices, cuando salimos campeones arrancamos con 2 derrotas, eso no significa nada, lo que podría decirle a la gente es que sigan apoyando y muchas gracias por siempre tener el apoyo incondicional y seguir trabajando, ahora toca ir con Juárez ir por los tres puntos".

Al uruguayo le gusta el rol de ser capitán, es algo que ya venía trabajando y ahora que Juan Escobar se fue de Cruz Azul, será quién comande a esta máquina: “Es un privilegio (ser capitán) los chicos estamos todos de acuerdo que en este caso me tocó a mi, hay grandes chicos que también lo pueden hacer y estamos para sumar donde me toque”.

Finalmente, Ignacio Rivero evitó hablar del tema Juan Escobar y manifestó que ahorita están enfocados solo en el partido contra FC Juárez. “Respecto a lo de Juan, el profe fue claro. Él fue el que dijo que buscaba nuevos desafíos. Es lo único que te puedo comentar”.

Y añadió: "Normal de lo que representa Cruz Azul para lo bueno como lo malo (sobre la presión), pero lo que pasó ya está, nos enfocándonos en el día a día, como dice Sepu, Juárez es un gran rival, estuvimos analizándolo, viendo sus virtudes y enfocados en el día a día".