El guardameta argentino, Nahuel Guzmán siempre se ha caracterizado por ser uno de los porteros más polémicos antes, durante y después de un encuentro de futbol. En el desarrollo de la fecha número diez del Clausura 2025, los Tigres vencieron como visitante 2-1 al conjunto del Necaxa, situación que no dejo pasar el 'Patón' para hacer hincapié a la afición hidrocálida.

El equipo de los Tigres llegaba a este compromiso urgido de sacar un buen resultado, ya que a mitad de semana fue sorprendido por los Bravos de Juárez y precisamente en ese partido Nahuel se mostró un poco molesto con la afición felina que los abucheo durante el cotejo. Las anotaciones de los universitarios fueron por parte de Juan Brunetta y de Jesús Ángel Garza, mientras que por los Rayos descontó Agustín Palavecino.

¿Por qué fue expulsado Nahuel Guzmán en el juego Necaxa vs Tigres?

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, el argentino volteó hacia las tribunas para celebrar con los aficionados de los Tigres que acudieron al Estadio Victoria, minutos más tarde el guardameta salió corriendo a la otra portería donde se encontraban aficionados del Necaxa y comenzó a hacer algunos gestos, acto que enfureció a los locales.

La afición le reclamó a Nahuel Guzmán por sus errores y les contestó con un balonazo y mandándolos a callar. Foto: Especial

El árbitro Guillermo Pacheco se percató y aunque el partido ya había terminado, le mostró la tarjeta roja al argentino, quien no tendrá actividad en la siguiente jornada frente al Querétaro.

Por su parte, el entrenador de los Tigres, Veljko Paunovic, habló sobre lo ocurrido; “según yo entendí, el había visto tres aficionados nuestros en la multitud de la afición del Necaxa, no me quiero adelantar. Estamos investigando lo ocurrido, porque ahí hay tema para apelar, no me parece justo que se tome así a Nahuel y se le trate así, ha sido un jugador clave para nosotros”, destacó.

¡NAHUEL GUZMÁN SE FUE EXPULSADO! ❌🧤🐯



Después de festejarle ’en la cara’ su victoria a la afición necaxista, el arquero universitario vio la tarjeta roja después del silbatazo final pic.twitter.com/h6dPSB8iXV — Claro Sports (@ClaroSports) March 2, 2025

Cuando Nahuel salió de la cancha, algunos aficionados de los Rayos del Necaxa lanzaron varios canticos homofóbicos, por lo cual, el 'Patón' salió escoltado por algunos integrantes del staff de los felinos para que no ocurriera algún incidente.