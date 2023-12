América derrotó (2-0) al León en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023.

Las Águilas se impusieron en el marcador global (4-2) y se ganaron su boleto a las semifinales.

A pesar de que la diferencia terminó siendo de dos goles a favor del conjunto azulcrema y de que los Esmeraldas no contaban con la ventaja por la posición en la tabla, la polémica se hizo presente en el Estadio Azteca.

La anotación de Julián Quiñones al minuto 60, desde los once pasos que rompió el cero en El Coloso de Santa Úrsula, terminó siendo criticada porque existió una supuesta falta antes de que se señalara la pena máxima por una falta sobre Henry Martín.

Sobre dicha situación, el director técnico de los Panzas Verdes, Nicolás Larcamón, evitó opinar y aprovechó para mandarle un contundente mensaje al timonel azulcrema, André Jardine, por sus declaraciones contra el arbitraje de la ida en el Nou Camp.

“Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. No me gustaron las declaraciones previas al partido de André, me parecieron inoportunas”, señaló.

El exentrenador del Puebla sentenció que el brasileño tendría que enfocarse en otros aspectos, sobre todo por la plantilla con la que cuenta y por lo que significa representar al equipo más ganador del futbol mexicano.

“Con el equipo que tiene y a la institución que representa está para poner el foco en otra cosas”, puntualizó el estratega argentino en conferencia de prensa tras la derrota y eliminación de La Fiera ante el América.