En el juego de Ida de Cuartos de Final entre León y América se suscitó una polémica jugada donde Henry Martín marcó el 1-1 parcial, pero para muchos el delantero azulcrema estaba en fuera de lugar, pero el silbante dio por válido el tanto, ya que no fue requerido que los revisara en el VAR.

Esa jugada ha sido constantemente analizada, pero nadie se pone de acuerdo sobre si estaba habilitado o no, lo que abrió una vez más el debate sobre si las Águilas siempre son beneficiadas por el arbitraje.

¿Qué dijo Peláez de Jardine?

En la previa del juego de Vuelta ante el La Fiera, André Jardiné, entrenador del América, criticó a los medios de comunicación por estar hablando de la polémica jugada de Henry, ya que no hacían lo mismo con el trabajo arbitral en contra.

Eso no le gustó para nada a Ricardo Peláez, quien fue directivo de las Águilas, y recordó que durante su gestión nunca le gustó que el entrenador hablara en contra del arbitraje, por lo que le pidió al entrenador brasileño que no lo haga.

“Cuando fui directivo no me gustaba que nadie hablara del arbitraje. Para mí no debes hablar de arbitraje. América es un equipo especial donde llegas a la final, pierdes y fracasaste, no hables de arbitraje, tienes que ganarle al rival, a la lluvia y al arbitraje. Pedir paciencia y hablar del arbitraje no se vale”, señaló.