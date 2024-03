El nivel de los equipos de la Liga MX están a la altura de los equipos de la Serie A, o al menos así lo ve el auxiliar técnico de los Diablos Rojos, Nuno Campos, quien luego de fungir como segundo entrenador de la Roma en 2020 y 2021 quedó impresionado con el estilo de juego de los escarlatas.

Tras ver de cerca la calidad de los jugadores del equipo toluqueño, el portugués fue contundente al manifestar en entrevista con EFE que el cuadro al mando de Renato Paiva podría caber entre los equipos del futbol italiano.

¿Qué dijo Nuno Campos sobre el Toluca?

"El Toluca podría competir en la Serie A de Italia, no tengo dudas", aseveró el auxiliar de Paiva. Sin embargo, no sólo ve a los choriceros a la altura de los equipos de la Liga italiana, también manifestó que otros equipos de la Liga MX podrían competir con un gran nivel ante los cuadros del viejo continente. “Y no sólo nuestro equipo, hay otros en México con calidad para jugar allá”.

En ese mismo sentido, Campos, quien está cerca de cumplir tres meses en territorio mexicano, expresó que el nivel del futbol mexicano lo ha sorprendido a pesar de haber visto con anterioridad a jugadores de la talla de Héctor Herrera y Diego Reyes.

"La experiencia en Toluca ha sido fantástica porque las condiciones del club son muy buenas; el nivel del futbol mexicano para mí ha sido una agradable sorpresa, aunque la gran calidad de los jugadores ya la había visto con Héctor Herrera y Diego Reyes en el Oporto", dijo el auxiliar técnico.

De la misma manera, Nuno Campos consideró que el futbol mexicano está muy por encima del puesto 36 en el que está situado dentro el ranking de la FIFA.

"No sé qué criterios tienen, pero el campeonato de México no es el 36 del mundo. Si las personas que dicen eso conocieran mejor el campeonato mexicano, los jugadores, los clubes, seguro que no iban a poner la Liga en esa posición", mencionó.