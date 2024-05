Chivas vive una de sus mejores gestiones a nivel directivo, ya que de la mano de Fernando Hierro se han metido tres veces de manera directa a la Liguilla, y en una de ellas de quedaron a minutos de levantar el título en la Final ante Tigres.

El trabajo del español ha sido tan destacado en el futbol mexicano que comenzó a despertar interés en el extranjero, debido a que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo intentó arrebatárselo al Guadalajara, aunque el exjugador del Real Madrid decidió permanecer con los rojiblancos.

¿Oswaldo Sánchez será directivo de Chivas?

Pese a que de momento no están buscando a alguien que se sume a la directiva de las Chivas, Oswaldo Sánchez, exjugador del chiverío, no descartó que en el futuro, en caso de que haya posibilidades, sea parte de la gente de pantalón largo del club, aunque eso signifique dejar la televisión.

“¿Te digo algo?, estoy bien, la verdad no me veo ahí, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, soy gente de Chivas de corazón, Santos por adopción, he platicado mucho con Amaury Vergara, en algunos momentos, quiero mucho al equipo, desde que era niño tenía mi abono de aficionado, cada quince días iba al estadio a verlos”, dijo al portal Récord.

¿O San Oswaldo prefiere ser entrenador?

Por otra parte, el analista de TUDN sorprendió a más de uno con la noticia de que hizo su curso de entrenador profesional, por lo que en caso de que un día se presente la opción de sentarse en un banquillo, la tomará porque está bien preparado

“Hice mi curso de entrenador, pero no me gusta, lo hice jugando en Santos todavía, tengo una frase en mi vida, que dice, ‘más vale estar preparado para algo, que cuando lo necesites mejor decir que no’”, concluyó.