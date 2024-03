'Paco' Chacón: 'Casualidad que siempre el 'Cantante' Guerrero pite al América en partidos bravos'

Este sábado se desató, nuevamente, la polémica arbitral en torno al América, luego de que en el encuentro ante los Rojinegros del Atlas, donde las Águilas ganaron por 5-1, el silbante central Fernando 'Cantante' Guerrero expulsó a un futbolista rojinegro en una jugada controversial, donde Diego Valdés cometió una evidente mano.

Ante esta situación, Francisco Chacón, exsilbante profesional de la Liga MX, estalló, sembrando dudas sobre el criterio e integridad del 'Cantante' Guerrero, dando a entender que siempre favorece al América.

¿Qué dijo Chacón sobre el 'Cantante' Guerrero y el América?

Chacón se pronunció en redes sociales sobre la jugada polémica de Diego Valdés, y mandó un claro recado para la Liga MX, aludiendo a que el silbante siempre es designado para los juegos complicados de las Águilas.

"que casualidad que en lo juegos bravos del América siempre aparezca Fernando " el cantante" Guerrero, mismo árbitro que los jugadores dicen que va a visitarlos a su hotel de concentración", expresó Chacón.

Esto último lo expresó, ya que en un video del podcast 'Miro de atrás', protagonizado por Nahuel Guzmán, el arquero felino señaló que Fernando Guerrero suele visitarlos en el hotel de concentración cuando viajan a la Ciudad de México para enfrentar a América, Pumas o Cruz Azul.

¿Qué dijo Chacón de la mano de Diego Valdés?

El exárbitro profesional, respecto a la jugada de Diego Valdés, expresó que debía señalarse mano del chileno, a pesar de que aficionados americanistas argumentan que el reglamento indica lo contrario.

"Me llama muchísimo la atención, que con la excusa de un párrafo de las reglas del juego se quiera justificar que la acción de Diego Valdez no es mano, no tiene nada que ver la regla con la calificación de la falta, la acción de Diego Valdez debió ser sancionada como mano", expresó Chacón en Twitter.