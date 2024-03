El sábado pasado, las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron por 1-2 ante León en casa; sin embargo, lo más doloroso del encuentro fue que perdieron tanto a Jesús 'Chiquete' Orozco y a Víctor 'Pocho' Guzmán para el duelo frente al América del próximo sábado, debido a acumulación de amarillas; sin embargo, la amarilla del canterano de Pachuca ha generado serias dudas.

En la mesa de En Caliente de esta noche, Martinoli y compañía debatían sobre la titularidad de Javier 'Chicharito' Hernández ante León, donde el cronista principal de TV Azteca aseguró que en situaciones como las que vive Chivas, los jugadores luego quieren 'bajarse del barco'.

¿Qué dijo Martinoli de la amonestación de 'Pocho' Guzmán?

El narrador señaló que Chivas vive una crisis fuerte, donde muchas veces los futbolistas deciden dejar de tener participación con el equipo para no ser señalados por la afición y la prensa, algo que pudo hacer Guzmán para no jugar intencionalmente ante América.

"Yo lo leo de otra forma. Lo tenías que alinear porque venías de una situación macabra (ante América el miércoles pasado). ¿Tu consideras que Hernández, si le dices 'vas a jugar de titular' y él no se siente en condiciones de jugar no te lo va a decir? Yo lo que creo es que Hernández está en condiciones de decidir cuándo quiere jugar y cuándo no", explicó Martinoli.

A partir de ahí, habló fuerte de la amonestación de Víctor Guzmán. "Con la quemazón que se están metiendo ahorita, yo lo primero que hago (hizo seña de salir). ¿Viste la amonestación de Guzmán? ¿Te parece normal la amonestación de Guzmán?", explicó Martinoli, dando a entender que 'Pocho' se hizo amonestar de forma intencional.