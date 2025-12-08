Los Rayados de Monterrey no salen de una pesadilla para meterse en otra. Después de ser eliminados en cuartos de final por el Toluca, el futbolista español Sergio Ramos confirmó que no renovará con el equipo y que ese había sido su último partido con la Pandilla, una situación que ya había adelantado la prensa española días antes.

Este lunes, el presidente deportivo del equipo, José Antonio 'Tato' Noriega, dio la cara ante los medios de comunicación y dio su versión al respecto, confrontando al español por las formas en las que se fue del club.

"Como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas y sí es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido pero bueno, tiene su derecho. Hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes, porque las pláticas venían estando abiertas de tiempo atrás y de común acuerdo veíamos que no había una posibilidad de continuar", declaró Noriega en las afueras del estadio BBVA.

"Habían varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese, él tomó la decisión de adelantar el final y darlo a conocer y es lo que hubiéramos hecho en otro momento y de otra manera", concluyó.

Además, el directivo albiazul confirmó que Domenec Torrent seguirá al frente del equipo, pese al fracaso de esta temporada al ser eliminado en fase de grupos de la Leagues Cup, terminar en quinto lugar del Apertura 2025 y ser eliminado en cuartos de final.

